Du vil ikke gå glipp av denne episoden! Kjersti kommer med en innrømmelse ingen trodde hun ville turt å komme med. Dette kan velte hele balansen i krangler i tiår fremover.I podcasten «Hun vs han» møter du Kjersti Westeng og Adrian Møller Haugan. De er gode venner, men står ofte på hver sin side i kjønnsdebatten. Her møtes de for å diskutere ulike påstander om mann- og kvinnerollen i 2017 - og da blir temperaturen ofte høy.